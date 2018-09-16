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GÜNCELLEME - Filipinler'deki Mangkhut tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 40'a çıktı.

Yerel medyanın Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, tayfun nedeniyle ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı kaydedildi. Yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi.

Ülkedeki hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfunun bugün Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaştığı belirtildi.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Filipinler kuzey kıyıları Mangkhut Tayfunu

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