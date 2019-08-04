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GÜNCELLEME - Filipinler'deki tekne kazasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Kötü hava koşulları nedeniyle üç teknenin alabora olduğu kazada 62 kişi kurtarıldı ÖLÜ VE KURTARILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

MANİLA (AA) - Filipinler'de iki ada arasında sefer yapan üç teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Armanda Balilo, arama kurtarma ekiplerinin Guimaras Adası ile Visayan Adası'ndaki Iloilo kenti arasında sefer yaparken kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan teknelerden 62 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Ekiplerin Iloilo boğazındaki kazalarda 31 kişinin cesetlerine ulaştığını belirten Javier, ölenlerin çoğunun sefere önce çıkan iki teknedeki yolcular olduğunu, son teknede sadece mürettebat bulunduğunu ifade etti.

Kazadan kurtulanlar, gökyüzünün bir anda karardığını, güçlü rüzgar ve şiddetli yağmurun teknelerin ters dönmesine yol açtığını aktardı.

Başkent Manila'nın da bulunduğu metropol bölgesinde, yağış ve sel nedeniyle iş yerleri açılmadı, okullarda eğitime verildi.

Meteoroloji uzmanları, yoğun muson yağmurları ve fırtına uyarısı yaptı.

Filipinler'de her yıl 20 civarında tayfun ve fırtına meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler tekne kazası

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