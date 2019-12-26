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  4. GÜNCELLEME - Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 21'e çıktı

GÜNCELLEME - Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 21'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Filipinler'de etkisini gösteren Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Filipinler Afet Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki Panay adasının kuzeyinde dünden bu yana etkili olan tayfunda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 balıkçının kayıp olduğu bildirildi.

"Kategori 3" olarak sınıflandırılan tayfun beraberinde hızı saatte 190 kilometreyi bulan rüzgarlar getirdi. Rüzgarlar en çok Capiz, Iloilo ve Leyte eyaletlerinde etkisini göstererek çok sayıda evin çatısını uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi.

Filipin Hava Yolları, terminal binasının hasar görmesinin ardından Kalibo Havalimanı'nın geçici olarak kapatılarak uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise yılbaşı tatili nedeniyle yola çıkan yaklaşık 4 bin kişinin havaalanları ve limanlarda bekletildiği bilgisini paylaştı.

Yağışların yol açtığı sellerde mahsur kalanlar, sosyal medyadan kurtarma ekiplerine yardım çağrısı yaparken şimdiye kadar en az 10 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Yetkililer, tayfunun ülkenin batısında 24 saat daha etkisini gösterebileceği uyarısında bulundu.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açarken 5 milyondan fazla kişi yerlerinden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler tayfun Ursula (Phanfone) Tayfunu

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