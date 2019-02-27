GÜNCELLEME - Firari 2 hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, 10 olayın faili oldukları iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, birçok hırsızlık olayına karıştıkları, çalıntı malları satın aldıkları, evlerinde hırsızlık malzemeleri bulundurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Hayati A. ile Hamza D'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde ve bir araçta yapılan aramada, bir miktar esrar, 15 fişek ve 110 parça çalıntı olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Yapılan incelemede Hayati A. ile Hamza D'nin daha önce başka suçlardan hapis cezalarına çarptırıldıkları ve firari oldukları öğrenidi.

Zanlıların yakalanmasıyla faili meçhul 10 olay da aydınlatıldı.

Hamza D. hakkında 12 ayrı suç dosyası olduğu ve 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, Hayati A'nın ise bir dosyadan arandığı ve hakkında 10 ay hapis cezası verildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

