GÜNCELLEME - Firari Akın İpek’in tanığı FETÖ’ye parayla rapor yazmış

LONDRA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması üçüncü gününde, İpek’in tanık olarak mahkemeye çıkardığı profesörün, örgüt için Türkiye hakkında parayla masa başında rapor yazdığı ortaya çıktı.

Firari İpek’in Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın bugünkü duruşmasına, savunmanın dün mahkemeye getirdiği İngiliz profesör Jeffrey Jowell’in dinlenilmesine devam edildi.

Savcının, Jowell’e “Fetullah Gülen’in başında olduğu bir vakıf için para karşılığında çalıştığınız doğru mu?” diye sorması üzerine, İngiliz profesör, vakfın avukatlarının kendisinde talepte bulunması üzerine onları müşteri olarak kabul edip rapor yazdığını doğruladı.

Savcının soruları üzerine Jowell, raporunda görüşlerine yer verdiği 4 tanıkla hiç görüşmediğini ve raporu Türkiye’ye gitmeden masa başında hazırladığını kabul etti.

Jowell, duruşmanın ardından AA muhabirinin FETÖ’den rapor yazmak için para alıp almadığı şeklindeki sorusunu ise yanıtsız bıraktı.