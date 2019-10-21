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GÜNCELLEME - Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bolu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranırken Ankara'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, GATA'da eğitim görürken ilişiği kesilen ve hakkında FETÖ/PDY'nin ankesör soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Tarık Ziya A'nın (23) Ankara'da olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Ankara'da düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Bolu'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu FETÖ/PDY

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