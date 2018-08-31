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GÜNCELLEME - Foça'da denize akaryakıt sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Foça Kaymakamı Ali Çetin: - "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışmalarına başladı" DETAYLAR İLE BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

İZMİR (AA) - Foça Kaymakamı Ali Çetin, ilçede kıyının bazı kesimlerindeki akaryakıt sızıntısının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince temizlenmeye çalışıldığını bildirdi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aliağa ile Yeni Foça arasında Gencerli bölgesinde görülen akaryakıt sızıntısının neden kaynaklandığına ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sızıntının sebebini tespit edemediklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Tespit çalışmaları yapılıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. İki yoğun bölge var. Vatandaşların farklı yerlerde olduğunu söylediği bölgeler var, oralara bakılıyor. Numuneler alındı. Gemiden mi karadan mı kaynaklı tespit edemedik."

- "1 kilometrelik alanda etkili oldu"

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise Gencerli bölgesinde bir kilometrelik alanda akaryakıt sızıntısının söz konusu olduğunu ifade etti.

Bölgenin turizm alanı olduğunu, en kısa sürede sorunun çözülmesini beklediklerini anlatan Demirağ, "Sızıntının neden kaynaklandığına ilişkin liman başkanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Bölgemiz deniz tabiatı açısından önemli bir yer. Umarım hiçbir canlıya zarar gelmez." diye konuştu.

- Çalışmalara yarın sabah devam edilecek

Bu arada, çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verileceği, yarın sabah erken saatte devam edileceği bildirildi.

Bölgede yaşayan Gıyasettin Gürses, bölgede sık sık bu tür sızıntıların olduğunu söyledi.

Gürses, daha önceki sızıntıların küçük olduğu için önemsenmediğini ileri sürerek, "Bu kez büyük oldu. Geceden beri böyle, sabah gaz kokusuyla uyandık. Kalktık korkunç bir koku." dedi.

Mehtap Çetin ise sızıntının gemilerden kaynaklandığını iddia ederek, "Sabah kalktığımızda denize girmek için gittiğimizde her tarafın zift olduğunu gördük ve evlerimizde inanılmaz bir gaz kokusu vardı. Bu saatten sonra sezon bitti diye düşünüyorum. Çocuklarımızı artık böyle riskli bir bölgede denize sokamayız." diye konuştu.

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