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GÜNCELLEME - Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

Bir haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, bugün başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteriler düzenledi - Eylemcilerle polis arasında gerginliğin yaşandığı Paris'teki Champs-Elysees'te, göstericilerin neden olduğu şiddet olayları dolayısıyla polis müdahalede bulundu - Polis, caddedeki birçok yeri ateşe veren göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı - Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı DETAYLAR EKLENDİ VE GÖSTERİLERE KATILIMCI SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulundu.

Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Eylemciler, sabah saatlerinde, Champ-Elysees Caddesi'ne geldi. Aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurdu ve cadde üzerindeki taşları söktü. Göstericiler ayrıca polise şişe ve taş fırlattı.

Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerde alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, 42'si Paris'te olmak üzere 130 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Castaner, gösterilerdeki şiddet olaylarından, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen'i sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtti.

Öte yandan, Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Geçen cumartesi gününden bu yana ülke genelinde devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı.

Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları sorununun protestolarla değil diyalogla çözülebileceğini söylemişti.

Yaklaşık 1 haftadır süren gösterilerde çıkan olaylarda, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 136'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kişi yaralanmış ve 693 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen haftaki gösterilerde, Saint-Quentin'de bir grup eylemcinin, bir kadının başörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıkmış ve Cognac'da da bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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