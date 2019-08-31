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GÜNCELLEME - Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 21:45 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlerde, Lyon'un Villeurbanne Mahallesi'nde yerel saatle 16.30 sularında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganlardan birisinin polis tarafından yakalandığı, diğerinin ise arandığı kaydedildi.

Polis kaynakları, yakalanan saldırganın Fransa'ya iltica talebinde bulunduğunu ve Afgan asıllı olduğunu bildirdi.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Fransa

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