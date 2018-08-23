GÜNCELLEME - Fransa'da bıçaklı saldırı

PARİS (AA) - Fransa'nın Trappes kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşımını yitirdi,1 kişi ağır yaralandı.
Yvelines Valiliğinden yapılan açıklamada, Paris'in 30 kilometre batısındaki Trappes kentinin merkezinde, sabah saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın, polisin düzenlediği operasyonla öldürüldüğü kaydedildi.
Europe 1'de yer alan haberde, 1982 doğumlu saldırganın, Trappes'ta Camille Claudel caddesinde bir müstakil eve girdiği ve 20 dakika sonra elinde bıçakla çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde ise saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı iddia edildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Paris Savcısı François Molins'in olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.
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