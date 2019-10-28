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GÜNCELLEME - Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:14 | Son Güncelleme

Bayonne'da bir caminin önünde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı RESMİ AÇIKLAMA VE DETAYLAR EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne'daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.

Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı.

84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı. 60'lı yaşlarındaki saldırgan evinde gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray'in olay yerine gideceği kaydedildi.

- Macron saldırıyı kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayonne'daki caminin önünde düzenlenen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim kurbanlardan yana. Fransa Cumhuriyeti, kini asla tolere etmez. Faillerin cezalandırılması ve Müslüman vatandaşların korunması için her şey yapılacak. Bu konuda taahhütte bulunuyorum."

Öte yandan, Fransız basını, saldırganın Claude Sinke olduğunu ve 2015'teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen'in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak Seignanx'da yarıştığını yazdı.

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Bayonne cami Fransa macron silahlı saldırı

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