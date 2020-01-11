GÜNCELLEME - Fransa'da emeklilik reformu karşıtı eylemler şiddete dönüştü

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkanlar, ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Sendikaların çağrısıyla Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteride emeklilik reformunun geri çekilmesi talep edildi.

Göstericiler Macron karşıtı pankartlar taşıdı ve slogan attı.

Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Protestocular, bir reklam panosunu ve birçok çöp bidonunu ateşe verdi, çok sayıda iş yerinin camını kırdı ve çevreye zarar verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nantes'ta şiddete dönüşen gösteride de polis eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 21 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 149 bin kişi katıldı. Sendikalara göre ise 150 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki eylemlerde 500 bin kişi yer aldı.