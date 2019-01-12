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GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler 9'uncu haftada da sokaktaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler 9'uncu haftasında da devam etti - İçişleri Bakanlığına göre, ülke genelindeki gösterilere 8 bini Paris'te olmak üzere 84 bin kişi katıldı - Paris'in yanı sıra Toulouse, Nimes, Nantes ve Rouen kentlerinde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı - Paris'te 121, Toulouse'ta 6 ve Nantes'de 7 gösterici gözaltına alındı KATILIMCILARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için bir kez daha sokağa çıktı.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 9'uncu haftasında da devam etti.

Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığı yakınlarındaki Bataillon du Pacifique Meydanı'nda toplanan sarı yelekli göstericiler, yerel saatle 11.00'de Champs-Elysees Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polis ve güvenlik güçleri arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

- Biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

Sabah sakin olan Champs-Elysees Caddesi ve çevresi öğle saatlerinde karıştı.

Caddenin çevresinde polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Polis, taş atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis, göstericilerin Champs-Elysées Caddesi'ne girmesine izin vermezken müdahaleler Zafer Takı çevresinde yoğunlaştı. Champs-Elysees Caddesi araç trafiğine kapatılırken olaylar nedeniyle çevredeki mağaza ve restoranlar da kepenk indirdi.

Akşam saatlerine kadar devam eden gösteri, eylemcilerin dağılmasıyla son buldu. Gösterinin sonunda Zafer Takı'nın bulunduğu Charles de Gaulle Etoile Meydanı yeniden trafiğe açıldı.

121 kişinin gözaltına alındığı Paris'teki gösteride birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.

- Ülke çapındaki gösterilere 84 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığına göre, ülke genelindeki gösterilere 8 bini Paris'te olmak üzere 84 bin kişi katıldı.

Toulouse'da polis, valilik binasına zarar vermeye çalışan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. 5 bin kişinin katıldığı gösteride çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Nimes'deki gösteride de polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Nantes kentindeki 2 bin 600 kişinin katıldığı eylemde de silah taşıdıkları ve polise taş fırlattıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Rouen'daki gösteride eylemcilerin birkaç polisi darbettiği belirtildi. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Eylemde bir gazetecinin yaralandığı kaydedildi.

Marsilya, Lyon, Saint-Etienne Caen ve Lille kentlerindeki eylemler ise sakin geçti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 1700'den fazla kişi yaralandı, 5600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ekonomik yönden eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

Eylemler yüzünden aralıkta Paris'e uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri paris Sarı yelekliler

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