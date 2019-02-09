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GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 22:39 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler, bu hafta da devam etti - Paris'teki gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti, görgü tanıkları biber gazı kapsülünün isabet ettiği kişinin elinin koptuğunu belirtti - Ülke genelindeki protestolara 51 bin 400 kişi katıldı, 53 kişi gözaltına alındı GÖZALTI VE KATILIMCI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başta başkent olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıktı.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 13'üncü haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Göstericiler, Ulusal Meclis'e geldiklerinde olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Görgü tanıkları, polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet ettiği kişinin elinin koptuğunu belirtti.

Senato'ya yönelen göstericilerin, Montparnasse Bulvarı'ndaki yol kapatma eylemi ulaşımda aksamaya neden oldu. Eylemciler, biri resmi iki aracı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Elysee Sarayı'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Maxime Nicolle da İtalya sınırında gösteri düzenledi. Polis, göstericilerin sınırı geçmesini engelledi.

Dijon kentindeki gösteride de eylemciler, alışveriş merkezine girerken Rennes'deki eylemde de bir bankanın camı kırıldı. Lyon'daki gösteride 17 kişi gözaltına alındı.

Nantes'taki protesto da polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke genelindeki protestolara Paris'te 4 bin olmak üzere 51 bin 400 kişi katıldı.

- Protestolar

2,5 aydır devam eden gösteriler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış ve polis eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.

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Fransa gösteri paris Sarı yelekliler

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