GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başta başkent olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıktı.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 13'üncü haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Göstericiler, Ulusal Meclis'e geldiklerinde olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Görgü tanıkları, polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet ettiği kişinin elinin koptuğunu belirtti.

Senato'ya yönelen göstericilerin, Montparnasse Bulvarı'ndaki yol kapatma eylemi ulaşımda aksamaya neden oldu. Eylemciler, biri resmi iki aracı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Elysee Sarayı'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.