GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 19. haftasında sokaklarda

Başkentte, yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı ve gösterileri izlemeye yardımcı olması için iki drone kullanıldığı bildirildi.

Paris'in yeni Emniyet Müdürü Didier Lallement, herhangi bir şiddet olayına daha hızlı müdahale edebilmesi için özel polis birlikleri oluşturulduğunu belirtti.

Fransız polisi, sarı yeleklilerin, başkent Paris'te Champs-Elysees caddesi ve Bordeaux, Toulouse, Marsilya, Nice ve Rouen dahil birçok şehir merkezinde gösteri yapmalarına izin vermedi.

Ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 40 bin 500 kişinin katıldığını tahmin ettiğini belirten Castaner, bu haftaki gösterici sayısının geçen haftalara oranla artttığına dikkati çekti.

Castaner, gözaltına alınanların beyzbol sopası ve sapan gibi şiddet eylemlerine mahal verecek çeşitli aletler taşıdıklarına dikkati çekerek "Gelecek haftalar için tetikteyiz." dedi.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 233 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Castaner, artırılan güvenlik önlemleri sayesinde geçen haftalardaki gibi protestocuların neden olduğu maddi hasarın önüne geçildiğini bildirdi.

- Sarı yeleklilerin gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni

Fransız General Bruno Leray, dün Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söylemiş ve güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'da sarı yelekliler, geçen hafta cumartesi günü Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Champs-Elysees'de toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı.

Eylemde, Champs-Elysees çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı.