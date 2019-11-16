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GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin birinci yılında sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 22:55 | Son Güncelleme

Ülke genelinde, 4 bin 700'ü Paris'te olmak üzere 28 bin kişinin katıldığı eylemlerde 164 kişi gözaltına alındı, 5 kişi yaralandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin birinci yılında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Sarı yelekliler, eylemlerin yıl dönümünde, başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenledi.

Paris'teki Champerret Mahallesi'nde toplanan göstericiler, yol kapama eylemi yaptı. Polis, biber gazı kullanarak protestocuları bölgeden uzaklaştırdı.

Başkentteki İtalya Meydanı'nda bir araya gelen bir grup gösterici ile polis arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler çöp bidonu, çok sayıda motosiklet ve aracı ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını engelledi. Polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Ateşe verilen araçların arasında Paris Belediyesinin aracı da bulunuyor.

Paris Valiliği, olaylar nedeniyle İtalya Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yapılması planlanan yürüyüşü iptal etti.

Ayrıca, kentte gösterinin yasak olduğu yerlerde bulunan 71 kişiye para cezası verildiği bildirildi.

- Meydanı terk edin çağrısı

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentteki gösteride 147 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement de İtalya Meydanı'nda durumun kontrol altına alındığını, gösterilerde polise ve itfaiye ekiplerine sistematik bir saldırı olduğunu söyledi.

Lallement, olay çıkaranların gözaltına alınacağının altını çizerek, eylemcilerden meydanları terk etmesini istedi.

Şiddet olaylarına "çok sert" yanıt vereceklerini ve gözaltıların süreceğini kaydeden Lallement, Paris'te şiddet olaylarının sadece İtalya Meydanı'nda yaşandığını dile getirdi.

Lallement, kentte yarın da gösterilerin düzenleneceğini ve olay çıkması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.

Gözaltına alınanlar arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Thierry Paul Valette de bulunuyor.

- Diğer gösteriler

Lyon'da gösteri yasağına rağmen şehir merkezine giren eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.

Toulouse'da da polis, eylemcilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gösteride 17 kişinin gözaltına alındığı ve 2'si polis 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Nantes'te ise polis çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazı kullandı.

Montpellier'deki eylemde, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü'nden (LREM) milletvekili Patrick Vignal'in çalışma ofisinin camı kırıldı.

- Ülke genelindeki gösterilere 28 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke genelindeki gösterilere 4 bin 700'ü Paris'te olmak üzere 28 bin kişi katıldı.

Eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Paris'te eylemler nedeniyle çok sayıda metro istasyonu kapatıldı.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri Sarı yelekliler

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