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GÜNCELLEME - Fransa'da "sarı yelekliler" yeniden sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:41 | Son Güncelleme

Sarı yelekliler, hükümetin gösterilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulma çabasına rağmen yeniden sokağa çıktı - Paris'teki gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı - Ülke genelindeki gösterilere 84 bin kişi katıldı GÖSTERİLERE KATILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen "sarı yelekliler", ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Paris'teki eylemde 20 kişi gözaltına alındı.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasımda başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 10'uncu haftasında hükümetin düzenlediği müzakere toplantılarına rağmen devam etti.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, yerel saatle 12.00'de İtalya Meydanı'na yürüyüşe geçti. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı ve polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Akşam saatlerinde tekrar Invalides Meydanı yakınlarına gelen göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, kendilerine taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

- Ülke çapında gösterilere 84 bin kişi katıldı

Paris'in yanı sıra Rouen, Caen, Rennes ve Lyon kentlerinde de düzenlenen gösterilerde polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke çapında düzenlenen gösterilere 7 bini Paris'te olmak üzere 84 bin kişi katıldı. Ülkedeki eylemlerde 80 bin polis görev yaptı.

- Müzakere toplantıları

Fransa'nın farklı noktalarında sarı yeleklilerin protestolarının yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için vatandaşların katılımıyla 200 müzakere toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Macron, 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarının ilkini salı günü gerçekleştirmişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araç ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekmişti.

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Fransa paris Sarı yelekliler

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