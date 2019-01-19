PARİS (AA) - Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen "sarı yelekliler", ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Paris'teki eylemde 20 kişi gözaltına alındı.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasımda başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 10'uncu haftasında hükümetin düzenlediği müzakere toplantılarına rağmen devam etti.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, yerel saatle 12.00'de İtalya Meydanı'na yürüyüşe geçti. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı ve polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Akşam saatlerinde tekrar Invalides Meydanı yakınlarına gelen göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, kendilerine taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.