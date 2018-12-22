GÜNCELLEME- Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların sayısı altıncı haftasında ciddi oranda düşerken, önceden açıklanmayan bir güzergahda ilerleyen göstericilere polis biber gazı ve copla müdahale etti. Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler kapatılmadı. Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı. 1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti. - Biber gazı ile müdahale Önceden açıklanmayan bir güzergahda ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı. Eylem nedeniyle Saint-Lazare Caddesi'nde trafik sıkışıklığı oluşurken, sürücüler kornaya basarak sarı yeleklileri destekledi.

Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Güvenlik güçlerinin verilerine göre, öğle saatlerinde Paris’teki gösteriye yaklaşık 800 kişi katıldı. - 200 noktada yol kesme eylemi Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde yol kapama eylemi olarak devam ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 dönel kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" şeklinde slogan attı. Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında tırların geçişini engelleyeceği bildirildi. Saint-Etienne kentinde de protestocular yol kapama eylemi yapıp, ateş yaktı. Sarı yeleklilerin gösterilerde kapattığı dönel kavşakta dün yaşanan kazada bir kişi ölürken, protestolara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

\ - Protestolar Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.