HABER

GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 23:32 | Son Güncelleme

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı - Nantes'taki gösteride 1 kişi ağır yaralandı - Ülke genelinde 12 bin kişinin katıldığı gösteriler sırasında çok sayıda yol kapatma eylemi yapıldı YARALI BİLGİSİ EKLENDİ, ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİLERE KATILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin gösterilerinde polisle eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Paris Emniyet Müdürlüğü, gösterilere 800 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa'daki gösterilerin yedinci haftasında sarı yelekliler ülkenin değişik yerlerinde yeniden sokağa çıktı.

Eylemcilerin bir kısmı öğle saatlerinde Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Buradaki gösteri öncekilere kıyasla sakin geçti.

Yüzlerce eylemci de kentteki bazı medya kuruluşlarının binalarının önünde bir araya geldi. Burada barikatları aşmaya çalışan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Polis, Beaugrenelle alışveriş merkezinin yakınlarında eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Yürüyüşe devam eden göstericiler, Trocadero Meydanı'nda "Macron istifa" sloganları attı. Polis, eylemcileri köpeklerle uzaklaştırmaya çalıştı.

- Merkez Bankası binasının kapısını yaktılar

Rouen kentindeki eylemde polisle göstericiler zaman zaman çatıştı. Polisin biber gazı kullandığı gösteride bazı eylemciler çöp bidonlarını ateşe verdi, Merkez Bankası binasının kapısını yaktı.

Yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı Bordeaux'daki gösteride de polis, kendisine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazıyla karşılık verdi.

Amiens'daki eylemde çıkan olaylar nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı. Nantes'taki gösteride de 1 kişi ağır yaralandı.

Sarı yelekliler, ülke çapında pek çok bölgede yol kapatma eylemi yaptı.

- 12 bin kişi katıldı, 57 kişi gözaltına alındı

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülke genelindeki eylemlere ise 12 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 38 bin 600 kişi katılmış, 142 kişi gözaltına alınmıştı. Paris'te düzenlenen gösterilere ise 2 bin kişinin katıldığı belirtilmişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Talihli rakamlar belli olduTalihli rakamlar belli oldu
Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralıDenizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

'Bu feci bir şey! Sandviççi dükkanı gibi...'

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.