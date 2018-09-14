GÜNCELLEME - Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3 kişi hakkında 41'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik aralarında Kuytul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 45 kişi için yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları, vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK), mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından iddianame hazırladı. Kuytul'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talep edilen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince inceleme sonrası kısmen kabul iddianame kapsamında, Kuytul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, G.Y. ve M.Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Dosya daha sonra incelenmek üzere Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Alparslan Kuytul, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. - Gizli tanığın verdiği bilgiler iddianamede yer aldı Bu arada, hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının hiyerarşik yapısına ilişkin bilgiler verdi. Gizli tanık, Alparslan Kuytul'un resmiyette vakıf yöneticisi olmasa da elebaşı durumunda olduğunu, alt kademedeki kişilerin emir komuta zincirine bağlı verilen görevleri harfiyen yerine getirdiğini belirtti.

Kuytul'un, kurban bağışı ve deri toplama işlemleriyle ilgili bizzat kendisinin ilgilendiğini ve bu hususta çalışacak kişileri bizzat görevlendirdiğini kaydeden gizli tanık, Kuytul'un kalabalık ve güçlü görünmek gibi bir hevesinin olduğunu anlattı. Bunu sağlayabilmek için sosyal medyanın son derece aktif şekilde kullanılıp kitlelere düşüncelerin aktarılması amacıyla videolar hazırlandığına dikkati çeken gizli tanık, şu bilgileri paylaştı: "Alparslan Kuytul 2005'li yıllara kadar Peygamberimizin hayatıyla ilgili vaazlar vermekteydi. Ancak bu yıllardan sonra tamamen siyasi ve toplumda yankı uyandıracak videolar yayınlamayı amaç edindi. Hükümeti toplum nezdinde çürütmek, kötü göstermek amacıyla hareket ederek bu sayede kendi görüşlerinin doğruluğunu ön plana çıkarmak suretiyle vaaz videoları yayınlamıştır. Ayrıca bildiğim kadarıyla bir seferde 30 bin kadar kurban derisi toplanarak hangi fabrika daha çok verirse o fabrikaya gönderimini sağlamaktadırlar. Satışlar toplu gerçekleşip, paralarını bildiğim kadarıyla elden almaktadırlar."

Gizli tanık, bağış kurbanlıkların sucuk yaptırılıp satılması iddiasıyla ilgili olarak da "Sucuk satışıyla ilgili makbuz düzenlenmemektedir. Elden para toplama yolu olarak bu tarzda para kazanmaktadırlar. Kurban derisi ve derisinin toplanmasında yararlılık gösteren çok sayıda deri toplayan mensuplara başarılarını ödüllendirmek amacıyla program yapılarak kıyafet gibi ödüller verilerek motivasyon sağlanmaktadır." dedi. Yapı içerisinde evliliklerin Kuytul'un izniyle gerçekleştirildiği öne süren gizli tanık, şunları kaydetti: "Evlenme şartını taşıyan ve Alparslan Kuytul'dan izin alan kişilere evlilik sorumlusu olan K.E. tarafından eş adayları gösterilerek konuşmaları ve anlaşmaları sağlanmaktadır. Anlaşma sağlanırsa evlilik gerçekleşir. Anlaşmanın olmaması halinde başka eş adayları gösterilmektedir. Bunun haricinde vakıf dışından evlilik yapmak isteyen kişiler uyarılıyor. Yani bir şekilde bu konuda da mutlak bir itaatin sağlanması söz konusudur." - Terör örgütlerini övücü konuşmaları da iddianamede

İddianamede, Alparslan Kuytul'un terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'nın eylemleri ve yasa dışı faaliyetlerini övücü ve destek verici nitelikteki sosyal medya konuşmalarının videosuna da yer verilip, darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı anımsatıldı. İddianamenin değerlendirme bölümünde ise "Alparslan Kuytul'un Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı ile legal bir hayır kurumu görünümü altında yapılanan organize suç örgütünün kurucusu ve elebaşı olduğu" ifade edildi. İddianamede, şu tespitler yer aldı: ''Şüphelinin sosyal medyayı diğer örgüt üyelerinin yardımı ile aktif olarak kullanarak, FETÖ/PDY'nin anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan hain darbe girişimini desteklediğini açık bir şekilde ifade ederek kendisini takip eden ve ulaştığı kişiler üzerinde algı oluşturmak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası vatandaşlarımızın katılımıyla devam eden demokrasi nöbetlerine karşı söylemlerde bulunarak örgüte destek vermek, örgütün eylemlerini meşru göstermek, buna karşılık örgüte karşı girişilen mücadeleyi yok saymak, ayrıca örgütün en önemli yayın organı Zaman gazetesinin kapatılmasını eleştirerek destek algısı oluşturmak suretiyle FETÖ/PDY'ye yardım ettiği, eylemlerinin teknik imkanlarla ulaştığı vatandaş kesimi, açıklamaların mahiyeti, açıklamalarını yaptığı zaman aralıkları nazara alındığında terör örgütü propagandasını aştığı, eylemlerinin FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçu kapsamında kaldığı anlaşılmıştır."

Alparslan Kuytul'un, PKK/KCK'nın Suriye uzantısına yönelik Afrin'deki harekata yönelik de karşı bir duruş sergilediği ve benzer eylemlerle silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Şüphelinin liderliğinde kurulan organize suç örgütünün hedef aldığı kişilerin dini duygularını istismar etmek suretiyle kurban, deri, burs, kermes, bağış vs. adı altında sözde bir hayır kurumu gibi hareket ederek para ve paraya çevrilebilecek mahiyette ayni yardımlar topladığı, toplanan paraların örgüt üyeleri adına açılmış ve şüpheli tarafından görevlendirilen örgüt yöneticileri tarafından yönetilen banka hesaplarında çeşitli işlemlere tabi tutularak değerlendirildiği, böylece yasa dışı kayıtsız ve kaynağı gizlenmiş izahı mümkün olmayan parasal gelirler elde ettiği, şüphelinin Adana'da Furkan Vakfının çağrıları doğrultusunda düzenlenen yasa dışı eylemlere katıldığı, yönettiği, kendisine tabi olan örgüt üye ve yöneticilerini yönlendirerek yasalara aykırı tutum ve eylemlerde bulunduğu belirlenmiştir."