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GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 23 askerden 17'si yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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