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GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler 25 Aralık Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında 26 Nisan'da gözaltına alınan 7 zanlı tutuklanmıştı. Adreslerde yapılan aramada da 687 uyuşturucu hap, 525 gram sentetik uyuşturucu, 2 alüminyum folyo rulosu, 2 uyuşturucu madde sarmak ve satışa hazırlamak için özel kağıt, 4 ruhsatsız tabanca, 29 cep telefonu, 29 sim kart, 1 hassas terazi, 3 bilgisayar, 1 pompalı tüfek, 25 mermi ile 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmişti.

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