GÜNCELLEME - Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü miras kavgası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldürüp, eşi ve baldızını da ağır yaralayan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde, miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin (69), kaynanası Özden Şahin (60) ve baldızı Dilek Çakmak'ı (36) öldürüp, eşi Sultan D. (31) ve baldızı Semra Yaprak'ı (27) da yaraladıktan sonra polis merkezine giderek teslim olan Erkan D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen ve yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Erkan D, dün 8 Şubat ve Fıstıklı mahallelerinde eşinin amcası, kaynanası ve baldızını öldürmüş, eşi ve diğer baldızını da ağır yaraladıktan sonra teslim olmak için gittiği polis merkezi önünde kafasına silah dayamıştı. Olay yerine gelen akrabaları tarafından ikna edilen şüpheli, polise teslim olmuştu.



