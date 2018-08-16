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GÜNCELLEME - Gaziantep'te bıçaklı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Karagöz (58), merkez Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

112 Acil Servis ekibince Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karagöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karagöz'ün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Saldırının ardından K.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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