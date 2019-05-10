GÜNCELLEME - Gaziantep'te cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çıksorut Mahallesi'nde İrfan Çiçek (27) ile B.E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evine giden B.E.G, bir süre sonra av tüfeğiyle dönerek Çiçek'e ateş etti.

Ağır yaralanan İrfan Çiçek, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çiçek'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

B.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İrfan Çiçek'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.