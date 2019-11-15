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GÜNCELLEME - Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:33 | Son Güncelleme

Vali Davut Gül: "Burada toplam 15 bin metreküp kalas ve odun var. Yani 20 bin ton veya 1500 kamyon ağaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsi birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette" - "Bu normal bir enkaz değil. Normal bir enkaz olsa 30 dakikada, 1 saatte kaldırılmış olurdu. Nasıl maden sahalarında binlerce, on binlerce ton hafriyat, göçük oluyorsa bunu da öyle düşünmek lazım" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde de devam edildi.

Dün saat 15.42'de meydana gelen olay sonrası zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düşmesi nedeniyle oluşan enkaz, hummalı çalışmalarla inşaat dışına taşınıyor.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye getirilen seyyar ışıklandırma sistemleriyle aydınlatılan alandaki çalışmalarda yaklaşık 30 saat geride kaldı.

Aralarında AFAD, UMKE, inşaat işçisi, AKUT ve kentteki itfaiye personelinin de bulunduğu ekibin yürüttüğü çalışmalarda iş makineleri de kullanılmaya başlandı.

Arama kurtarma köpekleri ile termal-kılavuz kameraların da kullanıldığı çalışmalar için Adana'dan da takviye ekipler ve arama kurtarma köpeği getirildi.

Bu arada, olay bölgesinde çok sayıda tahta parçası olması nedeniyle arama faaliyetleri için köpeklerin rahat hareket edemediği, ekiplerin yer yer köpekleri kucaklarında taşıdığı öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Küçükcan'ın ailesinin de bölgedeki bekleyişi sürüyor.

- "1500 kamyon ağaçtan bahsediyoruz"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Korkut Küçükcan'ın içeride olduğunu ifade eden Gül, "Olayın ilk anından itibaren drone ile alanın tamamı tespit edildi. Daha sonra hem AFAD, hem belediye ekiplerimiz, ardından da Adana'dan gelen AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ve şehirdeki katkı sunacak herkes çalışmalara destek verdi." dedi.

Yaklaşık 740 kişilik ekibin bölgede 3 vardiya olarak çalıştığını belirten Vali Gül, şöyle konuştu:

"Yani her vardiyada ortalama 250 kişi çalışıyor ve 50 araçtan destek alıyoruz. Arama kurtarma köpekleri, termal kameralar ve kılavuz kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden, teknolojiden yararlanıyoruz. Tüm ekipler insanın olmadığına emin oldukları alanda da iş makinalarından yararlanıyorlar. Burada toplam 15 bin metreküp kalas ve odun var. Yani 20 bin ton veya 1500 kamyon ağaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsi birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette. İnsan gücüyle bunları çıkarmak çok zor. Aşağıda canlı olduğunu düşünerek her tarafta iş makinesinden yararlanamıyoruz. Şundan herkes emin olsun ki teknolojinin ve kamunun tüm imkanları kullanılıyor."

Aileyle sürekli irtibat halinde olunduğunu aktaran Gül, "Tüm bu yapılanlara rağmen ilave unuttuğumuz bir şey varsa önerileri yapmaya devam ediyoruz. Bu normal bir enkaz değil. Normal bir enkaz olsa 30 dakikada, 1 saatte kaldırılmış olurdu. Nasıl maden sahalarında binlece, on binlerce ton hafriyat, göçük oluyorsa bunu da öyle düşünmek lazım. İnşallah caminin 4 tarafından çalışarak kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte soğukkanlı şekilde arkadaşlarımızın çalışmalarına katkı sağlamak gerekiyor. Özetle, eksik kalan veya ihmal edilen bir şey yok. Yapılabilecek her şey yapılıyor ve yapılmaya devam edilecek." diye konuştu.

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