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GÜNCELLEME - Gaziantep'te düğün kana bulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Şahinbey ilçesindeki kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan damat öldü, annesi ağır yaralandı - Kına gecesi sırasında çekilen video ve fotoğraflarda neşe içinde oynayan genç çiftin mutlulukları görülüyor - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat öldü, annesi ağır yaralandı.

Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde yaşayan Damla Efsane (27), Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane (32) ile birkaç ay önce nişanlandı ve bir süre sonra da resmi nikahları kıyıldı.

Nikahın ardından yaklaşık 2-3 ay önce düğün hazırlıkları için alışverişe çıkan gençlerin aileleri arasında tartışma yaşanması üzerine damat Eser Efsane, ailesiyle birlikte evlerine döndü.

Aradan geçen süre zarfında, genç kızın ailesinin düğüne izin vermemesi üzerine anlaşan gençler, bir süre önce kaçarak Kahramanmaraş'a gitti.

Yaklaşık bir hafta önce ise aile büyüklerinin araya girmesiyle genç çifti affettiklerini söyleyen gelinin ailesi, düğün için Damla ve Eser'i Gaziantep'e çağırdı.

Bunun üzerine dün gece saatlerinde gelinin ailesinin Üçoklar Mahallesi'ndeki evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Kına gecesi sırasında, gelinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen akrabaları damat Eser Efsane ve annesi Meryem Fidan'a bıçakla saldırdı.

Saldırı sırasında boğazından yaralanan damat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine ağır yaralanan annesi Meryem Fidan'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kına gecesinde hayatını kaybeden damadın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan kına gecesi sırasında çekilen video ve fotoğraflarda genç çiftin mutlulukları görülüyor.

Bu arada gelin arabasının tamponunda, "sevmek, sevilmek, yaşamak ve yaşatmak için" yazısı da dikkati çekti.

Soruşturmayı sürdüren polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlıların gelinin akrabası olduğu, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen babanın ise hala arandığı bildirildi.

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