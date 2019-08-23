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GÜNCELLEME - Gaziantep'te evin zemini çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

İkinci kattaki evin salonunda zeminin çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.

Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda yaralanan 7 kişi, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri, tarama çalışmalarını tamamladı ve olay yeri inceleme çalışmalarına başlandı.

Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ilgililerden bilgi aldı.

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Gaziantep göçük yaralı zemin çökmesi

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