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GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın hasara neden oldu YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi'ndeki ahşap masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 10 araçla yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürdüğü yangın, işletmede hasara neden oldu.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını

- Masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın hasara neden oldu YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını
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fabrika yangını Gaziantep yangın

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