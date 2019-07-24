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GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 23:47 | Son Güncelleme

Plastik fabrikasının elyaf işleme ve depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz: "Fabrika sahibine henüz ulaşamadık. Dumandan sadece fabrika bekçisi etkilenmiş, oda ayakta tedavi edildi" İTFAİYE DAİRE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

- "Sadece bekçi etkilenmiş"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çok yönlü araştırma ve inceleme çalışması başlattıklarını söyledi.

Yangının fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıktığını tespit ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fabrika sahibine henüz ulaşamadık. Dumandan sadece fabrika bekçisi etkilenmiş, oda ayakta tedavi edildi. Yangına 70 personel ve 48 araç ile müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin yangına müdahalesi devam ediyor." diye konuştu.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını

- Plastik fabrikasının elyaf işleme ve depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz: "Fabrika sahibine henüz ulaşamadık. Dumandan sadece fabrika bekçisi etkilenmiş, oda

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını
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cafer yılmaz Gaziantep müdahale Plastik yangın

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