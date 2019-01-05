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GÜNCELLEME - Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:20 | Son Güncelleme

Boşanmak üzere olan çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde, boşanmak üzere olan bir çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş açtıkları olay sırasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Makbule Deniz (26) kurtarılamadı.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

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Gaziantep ölüm silahla kavga yaralı

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