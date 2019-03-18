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GÜNCELLEME - Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Operasyonda 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 638 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı.

Araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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