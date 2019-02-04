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GÜNCELLEME- Gaziantep'te miras kavgası: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir kişi kaynanasını, baldızını ve eşinin amcasını öldürdü, eşi ile diğer baldızını yaralayarak kaçtı - Olaydan bir süre sonra polis merkezi önüne gelerek intihar girişiminde bulunan zanlı ikna edilerek gözaltına alındı DETAYLAR VE ZANLININ TESLİM OLMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir kişi miras tartışması nedeniyle eşinin aile bireylerinden üçünü öldürdü, eşi ile baldızını yaraladı.

İddiaya göre, Erkan D, 8 Şubat Mahallesi'nde miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla öldürdü.

Daha sonra Fıstıklı Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D, kaynanası Özden Şahin (60) ve baldızı Dilek Çakmak'ı (36) öldürüp eşi Sultan D. (31) ve baldızı Semra Yaprak'ı (27) da yaralayarak kaçtı.

Bir süre sonra Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelen zanlı, olayda kullandığı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Polislerin çabalarına rağmen silahını bırakmayan zanlı, babasının olay yerine gelerek ikna etmesi üzerine teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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cinayet Gaziantep saldırı

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