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GÜNCELLEME - Gaziantep'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 20:26 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde 20 hektar alanda çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 20 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ağalarobası Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 5 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Kilis Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, 5 ilk müdahale aracı, 23 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti.

Askerler ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, Hatay'ın Dörtyol ilçesi ve Kahramanmaraş'tan gelen 5 yangın söndürme helikopteri de katıldı.

Yangının çıktığı ormanlık alana gelen İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, yangın söndürme ve başlanan soğutma çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Kotan, söndürme çalışmalarına destek veren herkese teşekkür etti.

Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adem Özdemir ise yangında yaklaşık 20 hektarlık ağaçlandırma bölgesindeki çamların zarar gördüğünü söyledi.

Özdemir, soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini kaydetti.

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islahiye orman yangını söndürüldü

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