GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tarafların birbirine tabanca ile ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan C.D, A.Y.D, M.K, L.K. ve M.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cinayet zanlısı İ.D. ve C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.



