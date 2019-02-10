HABER

GÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 22:00 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden oluşan 200 polisin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Hacıbaba, Mithatpaşa, Nurtepe ve Aydıntepe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi.

Sokak suçlarının azalması, huzur ve güven ortamının sağlanması için geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde detaylı arama yaptı.

Aramalarda 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 660 lira ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

- Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
torbacı operasyonu Gaziantep tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.