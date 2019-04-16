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GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazası: 4 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 21:52 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazası: 4 ölü, 12 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Tarık Ekici yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil ile Serdar Subaşı yönetimindeki 67 YE 057 plakalı otomobil İslahiye-Hassa kara yolunun Yeşilyurt Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Emine Duman, Sevgi Ekici ve Meryem Uçar olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Duman (59), burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye trafik kazası

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