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GÜNCELLEME - Gaziantep'te tutkal imalathanesinde yangın: 2'si ağır 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

İTFAİYENİN ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 6038 No'lu Sokak'taki tutkal imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriyeli işçi Abdullah el Marto'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mestanoğlu ve Marto, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

İmalathanedeki soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Gaziantep itfaiye tutkal yangın yaralı

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