GÜNCELLEME - Gaziantep'te tutkal imalathanesinde yangın: 2'si ağır 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 6038 No'lu Sokak'taki tutkal imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriyeli işçi Abdullah el Marto'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mestanoğlu ve Marto, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

İmalathanedeki soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

