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GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:23 | Son Güncelleme

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlenen ve kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu zanlı tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesinde İl Jandrma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK kampında "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlenen Suriye uyruklu Halit M'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
canlı bomba Gaziantep Terör örgütü YPG/PKK

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