GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu zanlı tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesinde İl Jandrma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK kampında "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlenen Suriye uyruklu Halit M'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

