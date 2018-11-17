GÜNCELLEME - Gaziantep'te yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasının deposu ile bitişiğindeki bir gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çocuk bezi imal eden fabrikanın deposu ile bitişiğinde ayrı bir kişiye ait gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 2 saat önce çıktığını söyledi.

Ekiplerin kısa sürede yangın yerine ulaştığını belirten Yılmaz, "Yangına 23 araç ve 50 personel ile müdahale ettik. Yangın şu an tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmasına başladı. Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz." dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

