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GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:14 | Son Güncelleme

Şehitkamil ilçesinde dün kavga eden çocuklara kızdığı için kendisine tepki gösterenlerin üzerine ateş açarak bir çocuğun ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün kavga eden çocuklara kızdığı için kendisine tepki gösterenlerin üzerine ateş açarak bir çocuğun ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde dün meydana gelen olayın ardından kaçan şüpheli H.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği mahallede bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen H.C, polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde dün kavga eden çocuklara kızan H.C, kendisine tepki gösterenlerin üzerine pompalı tüfekle rastgele ateş açmış, yaralanan 4 kişiden Hakan Gezer (12) hastanede yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet çocuk kavgası Gaziantep tutuklama

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