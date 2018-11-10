GÜNCELLEME - Gazinin otobüs şoförü tarafından darbedildiği iddiası

Erzurum'un Palandöken ilçesinde halk otobüsü şoförü gaziyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gazi Muhammed Sad Saylanlar, dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne bindi. Şehit yakınları ve gazilere verilen ücretsiz ulaşım kartını kullanan Saylanlar, tartıştığı otobüs şoförü tarafından darbedildiği gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Götürüldüğü hastanede film çekilen Saylanlar'ın kırıldığı belirlenen kolu alçıya alındı. Otobüs şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı. - "Sen gazi isen ben ne yapayım.' dedi" Saylanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet tarafından şehit yakınları ve gazilere verilen ücretsiz ulaşım kartını kullanarak otobüse bindiğini söyledi. Saylanlar, şöyle devam etti: "Geçtim, koltuğa oturdum. Şoför ani fren yaptı ve aynadan ters ters bakmaya başladı. Bir şey demedim. Yolcular indikten sonra yanına gidip, "Kardeş bak, ben gaziyim. Türkiye Cumhuriyeti bu kartı bana verdi.' dedim. Bana, 'Sen gazi isen ben ne yapayım.' dedi. Bunun üzerine ben de 'Ani fren yaparak bana tepki gösterdin, bunu yapma.' dedim. Sonra kalkıp bana vurdu."

Otobüsteki yolcuların olayı emniyet güçlerine bildirdiğini belirten Saylanlar, "Daha sonra karakola gittik, gereği yapıldı. Tartışma sırasında kadın yolcular, şoförün elini, kolunu tuttu. O halde bana vuruyordu. Kavgada kolum kırılmıştı. Kafama da vurdu ve gözlüğüm kırıldı. Ben de diğer gazi arkadaşlarımızın bu hale gelmemesi için şikayetçi oldum." diye konuştu. - "Bu davanın takipçisi olacağız" Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgün de arkadaşlarının parmağı ve kolunda kırık bulunduğunu söyledi. Akgün, şunları kaydetti: "Benzeri olaylar sürekli şehit yakınları ve gazilerin başına geliyor. Bu olayın aslı, ücretsiz binişten kaynaklanıyor. Şehit aileleri ve gaziler bu nedenle sürekli rencide ediliyor. Biz bununla ilgili yıllardır mücadele ediyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet ettik. Tek amacımız şehit yakınları ve gazilerimiz üzülmesin, şoförler tarafından saygı görsün. Kimseden maddi beklentimiz yok, devletimiz her zaman yanımızdadır. Şoför dün akşamdan beri nezarette, karşılıklı konuşacağız. Aksi durum olursa davamız devam edecek."