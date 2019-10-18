HABER

GÜNCELLEME - Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 19:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan gelin ve hamile olduğu belirtilen görümceye ev hapsi cezası verildi ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde "masaj ve sağlıklı yaşam" adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu söz konusu adreste fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) adlı kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö'nün ise D.Ö'nün ağabeyiyle evli olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilere, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Bu arada, adresteki bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu ve derneğin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdiErdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü sona erdi
Erdoğan, yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladıErdoğan, yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.