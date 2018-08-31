GÜNCELLEME - Gelinin kardeşi düğünde maganda kurşunuyla vuruldu

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu gelinin kardeşi, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bağdüz Mahallesi'ndeki düğünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldı.
Gelinin kardeşi Hasan Koyun (30), tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Koyun'un ölümüne neden olan silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Cenazesi defnedildi
Cenazesi Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne getirilen Koyun için helallik alındı.
Koyun'un naaşı, kılınan namazın ardından Bor Mezarlığı'na defnedildi.
Törene Koyun'un yakınları, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat ile vatandaşlar katıldı.
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