GÜNCELLEME - Giresun'da akaryakıt istasyonunda yangın

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Giresun Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunun tamirhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin akaryakıt pompalarına sıçramaması için yangına istasyon çalışanları müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Şebinkarahisar ve Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli gönderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Halil Topatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının kendilerine ulaşmasının ardından, olayın akaryakıt istasyonunda yaşanması nedeniyle konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın talimatı doğrultusunda bölgeye ekip gönderdiklerini belirten Topatan, "Görevlilerimiz istasyonda incelemelerde bulunacak. Yangının neden kaynaklandığı, istasyonun bulunduğu alan ile çevresinde riskli durum olup olmadığı hususları görevlilerimiz tarafından incelenecek." dedi.

Topatan, yangın nedeniyle istasyonun bölgedeki binaları tehdit edip etmediğinin de inceleneceğini ifade ederek, yaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanacağını kaydetti.