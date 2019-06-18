GÜNCELLEME - Giresun'da sağanak etkili oldu

GİRESUN (AA) - Giresun'da sağanak sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kent merkezinde dün akşam başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu ve Trabzon yönünde trafikte aksama yaşandı.

Bazı araçlar yolda biriken suda mahsur kaldı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi.

Öte yandan, kentteki çok sayıda iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar doğrultusunda söz konusu ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi başlattı.

Belediye, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede birkaç gündür etkili olan yağışın kenti olumsuz etkilediğini belirtti.

Kentte sağanağın etkili olduğu 3 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştüğüne işaret eden Şenlikoğlu, kendisinin de mahalle ve sokaklarda incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Şenlikoğlu, can kaybı yaşanmamasının en büyük sevinçleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinde yağışın durmasıyla ekiplerimiz meydana gelen olumsuzluklara müdahale etmek için çalışmalarına başladı. Hemşehrilerimizin hayatını etkileyen yağışın oluşturduğu sorunları hızlı şekilde gidermek için çalışmalarımız devam ediyor."

