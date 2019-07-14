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GÜNCELLEME - Gölete giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde serinlemek için girdiği sulama göletinde kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisinin cesedine ulaşıldı KAYIP GENCİN CESEDİNE ULAŞILMASI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gölete giren genç boğuldu

Gümüşhane'de serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Örenbel köyünde yaşayan Bedirhan Baytamur (17) ve Osman Doruk (17) serinlemek için köydeki gölete girdi.

Baytamur, bir süre sonra gölette gözden kayboldu.

Bunun üzerine Baytamur'un yanında bulunan Doruk, sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Gümüşhane AFAD ekipleri Baytamur'a ulaşmak için çalışma başlattı.

Sulama göletinde kaybolan 17 yaşındaki gencin aranması için Erzurum'dan dalgıç ekipler de çağrıldı.

Baytamur'un cesedi, Gümüşhane AFAD ve Erzurum'dan gelen dalgıç ekiplerince göletin 3 metre derinliğinden çıkarılarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baytamur'un, Kelkit Sağlık Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Gölete giren genç kayboldu

Gölete giren genç kayboldu

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Genç gölet gümüşhane Kelkit

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