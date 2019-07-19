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GÜNCELLEME - "Görme engelli" numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

Kars'ta, "görme engelli" numarası ile gözcülük yapan kişinin de aralarında bulunduğu 17 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Kars Emniyet Müdürlüğü: - "Kars'ta 8 ve İstanbul'da 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Çok sayıda hırsızlık olaylarına ait çalıntı eşyalar ele geçirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir" GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kars'ta, hırsızlık olaylarında "görme engelli" numarası yapan bir şüpheliyi gözcü olarak kullanan 2'si kadın 17 kişilik çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğince, kent genelinde ev, iş yeri ve oto hırsızlığı yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen takip ve incelemeler sonucunda, hırsızlık olayları sırasında kimlik bilgilerine ulaştığı E.O'nun "görme engelli" taklidi ile gözcülük yaptığını belirledi.

Bu şüphelinin uzun süren takibi sonrasında, diğer çete üyelerini de yakalamak üzere Kars ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı gözaltına aldı.

Hırsızlık olaylarında 200 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirlenen şüpheliler, emniyete götürüldü.

- Kars Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kars'ta ev, iş yeri, açıktan ve otodan olmak üzere 22 farklı hırsızlık olayıyla ilgili 3 ay fiziki ve teknik çalışma yapıldığı belirtildi.

Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kars'ta 8, İstanbul'da ikisi kadın 9 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 17 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda muhtelif ziynet eşyası, beyaz eşya, elektronik eşya, sanayi tipi aletler, oto aksesuarları ve yedek parçaları, cep telefonu ve ev aletleri gibi çok sayıda hırsızlık olayına ait çalıntı eşyalar ele geçirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir."

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hırsızlık Kars

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