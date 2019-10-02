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GÜNCELLEME - Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:20 | Son Güncelleme

Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi - Teröristin 2015'te Siirt Şirvan'da 8 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLE İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

SİİRT (AA) - Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin Türk lirası ödülle gri listede yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu teröristin 2017'de Baykan Kaymakamı'nın aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu da kaydedildi.

- 8 askerin şehit olduğu saldırının da faillerinden

Güvenlik güçlerinin yaptığı detaylı incelemede teröristin, birçok saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcı düzeneklerini hazırladığı ve bizzat saldırılarda yer aldığı belirlendi.

Teröristin, 19 Ağustos 2015'te Siirt'in Şirvan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 8 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu ayrıca 26 Mayıs 2017'de Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinin Tütenocak köyünde AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Cahid Türköz'ün aracına el yapımı patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı.

Şirvan ilçesi Üçyol kavşağı mevkisinde 14 Ekim 2017'de askeri aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile yapılan ve 9 askerin yaralandığı saldırının faillerinden olduğu tespit edilen teröristin bölgede ele geçirilen birçok el yapımı patlayıcının hazırlanmasında yer aldığı öğrenildi.

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Siirt terörist

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