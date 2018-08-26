GÜNCELLEME - Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de, 5 hektarlık alanda etkili olan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

Merkeze bağlı Yeşildere köyü Cabaylı mevkisinde, 15.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İtfaiyesi ile Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, gazetecilere yaptığı açıklamada, alandaki kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Yangına 3 araç ve orman işletme ekipleriyle müdahale ettiklerini belirten Pezük, "Yangın şu anda kısmen kontrol altında. Müdahale ediyoruz. Zaman zaman rüzgar alanda etkili oluyor. Henüz başka illerden bir destek talebimiz olmadı." ifadesini kullandı.

Ekiplerin, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için alanda yürüttüğü yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 5 hektarlık alandaki bazı meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.