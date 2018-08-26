HABER

GÜNCELLEME - Gümüşhane'de örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:01 | Son Güncelleme

5 hektarlık alanda etkili olan yangında meyve ağaçları zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Gümüşhane'de, 5 hektarlık alanda etkili olan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

Merkeze bağlı Yeşildere köyü Cabaylı mevkisinde, 15.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İtfaiyesi ile Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, gazetecilere yaptığı açıklamada, alandaki kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Yangına 3 araç ve orman işletme ekipleriyle müdahale ettiklerini belirten Pezük, "Yangın şu anda kısmen kontrol altında. Müdahale ediyoruz. Zaman zaman rüzgar alanda etkili oluyor. Henüz başka illerden bir destek talebimiz olmadı." ifadesini kullandı.

Ekiplerin, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için alanda yürüttüğü yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 5 hektarlık alandaki bazı meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

GÜNCELLEME - Gümüşhane'de örtü yangını

- 5 hektarlık alanda etkili olan yangında meyve ağaçları zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

1 / 6

Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de örtü yangını
2 / 6

Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de örtü yangını
3 / 6

Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de örtü yangını
4 / 6

Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de örtü yangını
5 / 6

Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de örtü yangını
6 / 6

Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de örtü yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane örtü yangını

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.